После пожара на «Пермской химической компании» возбудили уголовное дело Пятеро рабочих получили ожоги и отравились продуктами горения

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Напомним, утром 1 марта в одном из цехов ООО «Пермская химическая компания» при выполнении работ начался пожар. В результате пострадало пятеро работников. Они получили ожоги и отравились продуктами горения. Как сообщает пресс-служба Минздрава, двое пострадавших в тяжёлом состоянии направлены в ожоговый центр городской больницы № 21, один в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации городской больницы № 21, двое в состоянии средней тяжести — в медсанчасти № 9.

В итоге краевое СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. Допрошены потерпевшие и свидетели, изъята техническая документация и видеозапись камер внутреннего наблюдения. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.