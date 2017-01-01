«Амкар» выбыл из Кубка России «Красно-черные» уступили курскому «Авангарду» в серии пенальти

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Четвертьфинальный матч Кубка России прошел сегодня, 27 февраля, на пермском стадионе «Звезда» в сложных погодных условиях. В первом тайме пермякам не удалось реализовать свое преимущество в классе над командой ФНЛ, игра была равной. Но во второй половине основного времени «Амкар», несмотря на мороз и плохое состояние поля, начал комбинировать и навязал свою игру сопернику, однако создавать моменты «красно-черным» по-прежнему удавалось с трудом. Основное время матча закончилось со счетом 0:0.

В овертайме пермяки увеличили игровое преимущество, они активно забирали мяч у соперника на своей половине поля, шли в штрафную, было видно, что команда не хочет доводить матч до серии пенальти. Куряне же напротив, оборонялись, сушили игру и имели моменты лишь под занавес матча. Впрочем, своего «Авангард» добился, забить с игры у «Амкара» не получилось.

В серии пенальти успех оказался на стороне гостей, выигравших со счетом 7:6 — после промаха Брайана Идову, одиннадцатиметровый удар в ворота Артура Нигматуллина успешно реализовал Ислам Тлупов. Соперником «Авангарда» в полуфинале Кука России станет ярославский «Шинник», который ранее в другом четвертьфинале обыграл СКА-Хабаровск также в серии пенальти.