В филиале «Азот» объединили цеха аммиака в единое производство

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​С 1 февраля 2018 года цеха крупнотоннажного агрегата аммиака «Азота» объединены в единое производство. Цель объединения — повышение надёжности и эффективности работы, реализация намеченных мероприятий по реконструкции и модернизации агрегатов аммиака.

Подобная методология разбивки на отдельные производства с целью оптимизации количества бизнес-единиц существует ещё с советских времён — так строится работа на некоторых крупных азотных предприятиях России, подобная практика существует и за рубежом. Возглавил производство аммиака на «Азоте» Юрий Юртайкин. Он начинал трудовую деятельность на «Новомосковском Азоте», работал техническим руководителем аммиака 70 (цех № 2), далее — руководителем направления по аммиаку в Кирово-Чепецке, затем — в производственной дирекции ОХК «УРАЛХИМ».

После объединения формируется новая структура производства. Она коснётся всех соответствующих служб. Начальники цехов аммиака получат возможность больше заниматься текущими вопросами цеха и меньше — административной работой. Также изменения коснулись ремонтной службы — введены дополнительные штатные единицы.

Александр Исаченков, главный инженер «Азота»:

— В результате создания единого производства аммиака появилась возможность при возникновении схожих ситуаций предпринимать опережающие шаги, брать во внимание опыт и знания, которые получим при работе на двух агрегатах. Компания «УРАЛХИМ» всегда ищет варианты наиболее рационального использования ресурсов. Думаю, что от этой синергии мы получим результат, который будет выражаться в тоннах, в рублях и принесет положительный эффект для всей нашей компании. Этот эффект мы увидим в течение двух лет, когда сотрудники цехов сработаются, найдут оптимальные пути решения вопроса управления персоналом, производством.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»