СКР проконтролирует расследование уголовного дела о нарушениях прав пожилых людей в Прикамье

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела о нарушениях прав граждан в Пермском крае.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Перми в частном доме престарелых «Мария» сотрудники учреждения жестоко обращаются с пожилыми людьми.

Следственные органы СКР по Пермскому краю незамедлительно возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

Кроме того, по информации аппарата краевого омбудсмена, в отношении организаторов приюта «Мария» прокуратурой Индустриального района Перми в суд направлены материалы дела об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КОАП, санкция статьи которой предусматривает приостановление деятельности организации.

Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательным образом проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, провести исчерпывающий комплекс следственных действий по уголовному делу, установить конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищённых граждан. Кроме того, следователям предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.