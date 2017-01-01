КРПК не смогла выбрать подрядчиков для строительства ЖК «Любимов» в Березниках Большинству застройщиков отказали из-за отсутствия документа, подтверждающего перечисление денег за право участвовать в запросе предложений

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Строящийся ЖК «Любимов»

Корпорация развития Пермского края объявила запрос предложений на строительство пяти домов в квартале №6 ЖК «Любимов» ещё в ноябре прошлого года. Но сроки окончания приёма заявок и подведения итогов неоднократно переносились, так как в это время проводился перерасчёт сметной стоимости работ.

22 февраля конкурсная комиссия рассмотрела заявки от строительных компаний, желающих возвести многоквартирные дома в квартале №6 ЖК «Любимов». За лот с максимальной стоимостью контракта 1,14 млрд руб. изъявили желание побороться ООО «Северстройгрупп» (Санкт-Петербург), ЗАО «Компания «Еврострой» (Москва), ООО «Новый дом» (Липецк) и ООО «ВСК» (Москва). Более дешёвый лот на 426,1 млн руб. привлёк те же самые компании и ООО «Алекс» из Воронежа.

В результате запрос предложений по самому дорогому лоту признали не состоявшимся, так как ни одна заявка не соответствовала требованиям документации о закупке. В протоколе сообщается, что большинству из них отказали из-за отсутствия банковской гарантии или документов, подтверждающих перечисление денег за право участвовать в запросе предложений.

По второму лоту требованиям документации соответствовали только заявки «Северстройгрупп» из Санкт-Петербурга и «Алекс» из Воронежа. У этих компаний также не хватало некоторых документов, но они были чисто техническими. Например, «Северстройгрупп» не хватало копии паспортов башенных кранов, а «Алекс» — справки о соответствии адресов возведённых домов адресам домов, сданных в эксплуатацию. Поэтому конкурсная комиссия обязала компании донести недостающие документы до 28 февраля и продлила срок оценки заявок участников закупки. Их собираются рассмотреть не позднее 7 марта.

Напомним, ЖК «Любимов» строят для переселения березниковцев из зоны техногенной аварии. Сейчас уже возведено 10 домов первой очереди ЖК «Любимов» для 1650 семей из левобережной части города. В новом жилом комплексе уже работает водонапорная станция, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада и второй очереди домов. На месте строительства третьей очереди микрорайона ведутся геодезические работы. Вновь начинаются конкурсные процедуры по строительству школы.