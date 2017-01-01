В Перми определены победители краевого турнира по Counter Strike

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Вчера, 25 февраля, в Фестивальном доме на городской эспланаде состоялись финальные игры краевого турнира по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

Всего в соревнованиях приняли участие 160 человек — 32 команды, по 5 игроков в каждой. Команда-победитель — UN4GIVE — получила денежный приз (35 тыс. руб.) и квоту на участие в Чемпионате России по компьютерному спорту. Второе место заняла команда Warmuphero.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что для развития киберспорта в регионе важно дать ему инфраструктуру, площадки для проведения соревнований и объяснить родителям, что это спорт, который позволит овладеть важными навыками. «Большое количество игр связано с манипуляторами, роботами, это направление активно развивается — за ним будущее. Поэтому киберспорт можно рассматривать, как возможность освоить полезные навыки», — объяснил губернатор.

В 2017 году турнир по Counter Strike стал продолжением зимней сессии Молодёжного форума, где, в частности, затрагивались вопросы, связанные и киберспортом. Комментатор турнира Дмитрий Корчевинин (CrystalMay) отметил, что киберспорт активно развивается в России: «Россия является одним из развитых центров мира. Мы наблюдаем, что быстро растет число спонсоров чемпионатов, растёт объём рекламы, растут организации и призовые фонды, а также активно развивается освещение кибермероприятий. У нас появляются игроки мирового уровня, в том числе уроженцы Пермского края».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края