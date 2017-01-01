Пермяки могут купить квартиру без первоначального взноса

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Пермская строительная компания «ПЗСП» запустила новую акцию: приобрести квартиру в возводимом доме на ул. Менжинского, 13 можно без внесения первоначального взноса. Предложение действует до 31 марта.

В районе ГамГЭС началось возведение нового 10-этажного дома по ул. Менжинского, 13. Строительство ведёт один из лидирующих застройщиков города — компания ПЗСП. В новостройке будет 5 подъездов на 187 квартир. Для жильцов запланирована благоустроенная придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей. К этапу сдачи будет организовано и озеленение. Первую очередь дома (3, 4 и 5 подъезды) планируется сдать в IV квартале 2019 года.

«Начальный этап строительства — отличный момент для приобретения квартиры, причём даже без первоначального взноса. Сегодня на предприятии действует акция «Ипотека без первоначального взноса от «Металлинвестбанка»*. Ставка по акции составляет 13%. Ипотека может быть предоставлена сроком на 10, 15 или 20 лет», — рассказали в отделе маркетинга АО «ПЗСП».

Для примера можно рассмотреть приобретение однокомнатной квартиры на первом этаже стоимостью 1 млн 190 тыс. рублей. При выборе ипотеки сроком на 10 лет ежемесячный платёж за эту квартиру составит 17 тыс. 916 рублей; на 15 лет — 15 тыс. 112 рублей; на 20 лет — 13 тыс. 967 рублей.

Проектная декларация размещена на сайте pzsp-realty.ru. Информация о преимуществах дома и акции — по адресу http://actions.pzsp.ru/13967.

Получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии ПЗСП: 8 (800) 300-7977.

* Условия предоставления кредита. Кредит предоставляется на приобретение жилья в рамках программ кредитования «Ипотечный кредит на строительство жилья» (первичный рынок), «Ипотечный кредит на покупку жилья» (вторичный рынок), акция «Ипотека без первоначального взноса», процентная ставка 13,0% годовых на весь срок кредитования при наличии личного страхования. Валюта кредита — рубли. Сумма кредита — от 250 000 руб. до 12 000 000 руб., срок кредитования — до 25 лет. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого жилья /залог прав (на этапе строительства).

АКБ Металлинвестбанк (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Условия действительны до 31.03.2018 г.

Предложение не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №2440 от 21.11.2014 г.

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