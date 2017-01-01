В Перми осудят ОПГ за подделку банковских гарантий на 23 млн рублей

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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего пермяка — организатора преступного сообщества — и его 17 соучастников.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый создал 10 офисов, в которые вошли колл-центр, юридический отдел, бухгалтерия, отделы кадров, развития, службы безопасности, информационных технологий, и другие.

С июля 2012 года по ноябрь 2013 года, 18 человек, действуя от имени 34 различных банковских учреждений, изготавливали поддельные банковские гарантии. Впоследствии они реализовывали их организациям и фирмам под видом требования обеспечения исполнения государственного и муниципального контракта.

В итоге за полтора года деятельности преступная группировка причинила ущерб 360 юрлицам и индивидуальным предпринимателям на сумму не менее 23, 4 млн руб., сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Организатору сообщества предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч.4, ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере), всем участникам — по ч.2, ст.210 (участие в преступном сообществе), ч.4, ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере).

Материалы дела будут направлены прокуратурой края в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.





