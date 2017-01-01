Погибший на стройке пермского зоопарка мог работать там нелегально 54-летний слесарь погиб накануне вечером. По факту произошедшего ведется проверка

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Мужчина, погибший на строительстве пермского зоопарка, вероятно, не был официально трудоустроен. «По предварительным данным, трудовые отношения погибшим не оформлялись», сообщил «Новому компаньону» начальник Следственного отдела по Индустриальному району краевого СУ СКР Игорь Лыков. По его словам, уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Рабочий погиб при проведении монтажных работ при обустройстве ливневой канализации будущего зоопарка. По предварительным данным, при строительстве одного из колодцев обрушился грунт, в результате чего мужчина провалился в траншею, где и погиб.

Представитель подрядчика, руководитель проекта «РЖД-Строй» Илья Козырев сообщил «Новому компаньону», что в компании выясняют, кто нанимал погибшего для выполнения работ. По его словам, печальный инцидент не повлияет на сроки строительства, будут проведены профилактические мероприятия и усилены меры безопасности.

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