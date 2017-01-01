В Перми появится межведомственная группа по сносу самовольных построек Пока проект постановления администрации Перми находится на стадии обсуждения

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщается в документе, межведомственная рабочая группа нужна, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие администрации Перми с краевым управлением федеральной службы судебных приставов по своевременному сносу самовольных построек на территории города. Заседания будут назначаться председателем по мере необходимости.

В состав рабочей группы войдут представители администрации города Перми, Минстроя, управления федеральной службы судебных приставов, главы районов Перми и посёлка Новые Ляды. Председателем группы назначен первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев.