Пермский край подписал соглашение со «Всероссийской федерацией школьного спорта»

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В воскресенье, 18 февраля, состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с трёхкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы РФ, координатором федерального проекта «Детский спорт», президентом Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта» Ириной Родниной.

По итогам встречи Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта».

Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Пермского края. Будет вестись совместная работа по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, совершенствование в общеобразовательных организациях материально-технической базы физкультурно-спортивного назначения.

Как отметила в завершении Ирина Роднина, задача федерации школьного спорта и региональных властей — как можно больше детей привлечь к регулярным занятиям физической активностью: «Как правило, детские спортивные школы не могут выполнять эти функции: в них занимается в среднем 13-15% детей. А школьный спорт — это основа, его грамотная организация делает школьную жизнь подрастающего поколения интереснее и закаляет характер». Также Ирина Роднина отметила, что у Пермского края большой потенциал в части развития массового спорта.

Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что для развития массового и детского спорта в регионе важно использовать технологии федерации школьного спорта. «Сейчас в Пермском крае уже сформирована программа развития массового спорта, и основной её составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах вокруг, и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ», — пояснил губернатор.

Также Максим Решетников отметил, что рост популярности массового спорта зависит не только от наличия или отсутствия инфраструктуры, но и от организации. Важно подготовить менеджеров, организаторов спортивных мероприятий самой разной направленности в Прикамье.

Напомним, Пермский край ведет системную работу по поддержке, развитию и популяризации массового и профессионального спорта в регионе. В Прикамье действует Совет по развитию физической культуры и спорта при губернаторе Пермского края. Первоочередная задача, поставленная Максимом Решетниковым, — создание новой спортивной инфраструктуры и загрузка мероприятиями действующих спортивных объектов.

Справка

Пермский край стал участником проекта «Детский спорт» в 2012 году. За время реализации проекта в регион привлечено более 80 млн руб. федеральных средств, отремонтировано 40 школьных спортзалов в 28 муниципалитетах региона, создана и развивается сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, налажена работа дворовых тренеров, создана Лига школьных спортивных клубов, в рамках которой системно проходят спортивные мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений.

По итогам реализации проекта в 2017 году Пермский край вошел в тройку лидеров по динамике развития физической культуры и массового спорта в стране. На 2018 год запланировано провести реконструкцию спортзалов, строительство спортивных площадок в ещё пяти школах Пермского края, расширить сеть дворовых мини-стадионов, продолжить развитие деятельности Лиги ШСК.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края