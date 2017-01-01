В выходные воду отключат в четырёх районах Перми

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Фото: Константин Долгановский

Отключения холодного водоснабжения ожидаются в части Свердловского, Индустриального, Дзержинского и Ленинского районов.

В субботу, 17 февраля, с 09:30 до 14:00 из-за проведения плановых работ воды не будет по адресам: Комсомольский проспект, 33, улица Пушкина, 35, 35а, 37, 71, 73/2, 73а, 78, 78а, 80, 83, 86.

В Индустриальном районе с 9:00 до 16:00 без воды останутся дома по улице Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17, шоссе Космонавтов, 197а и улице Мира, 108, 110, 112, 114, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91.

С 10:00 до 19:00 холодной воды не будет в части Дзержинского района: на Маяковского, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 46, 46а, 46Б и Новоколхозной, 2.

В Ленинском районе холодную воду отключат для проведения аварийных работ. В субботу с 9:30 до 19:30 воды не будет на Ленина, 10, Николая Островского, 15, Пермской, 10, 11, 11а, 7, а в воскресенье с 09:30 до 19:00 на Борчанинова, 4, 5А, 8, 9, 11, Екатерининская, 166, Ленина, 53, 53А, 72А, 72Б.