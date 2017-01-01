В Генпрокуратуре после нападений в школах создадут управление по правам несовершеннолетних

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о создании в ведомстве нового управления.

«Недавние события в Перми и Улан-Удэ вновь возвращают нас к острой проблеме безопасности детей. Поручаю прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса, а в преддверии летних каникул обратить внимание на организацию детского отдыха. С учётом особой важности вопросов защиты детей сегодня мною подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре управления по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних с возложением на него задачи комплексного решения проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут образованы во всех прокуратурах субъектов», — сообщил Юрий Чайка вчера, 15 февраля, на заседании коллегии Генпрокуратуры России.

Напомним, с начала года в школах России произошло несколько нападений. Первое из них случилось 15 января в пермской школе №127. По версии следствия, двое подростков вошли в класс к четвероклассникам и нанесли детям и учительнице множественные ножевые ранения. В результате в больницу попали 12 человек, включая нападавших. Спустя четыре дня, 19 января, девятиклассник пришел с топором в одну из школ Улан-Удэ, бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Ранения получили семь человек, в том числе нападавший.

Источник — пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ