Пермские энергетики потратят 750 тысяч рублей на «Больничных мам»

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В 2018 году к поддержке социального проекта «Больничные мамы», наряду с обычными гражданами, присоединятся энергетики пермского филиала ПАО «Т Плюс»

«Больничные мамы» фонда «Дедморозим» — профессиональные сиделки для детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и тех, кто пережил жестокое обращение.

«Из-за особенностей здоровья или возраста наши подопечные не могут ухаживать за собой самостоятельно», — объясняет координатор проекта «Больничные мамы» Татьяна Добрынина. Так, ребёнку с ДЦП из детского дома-интерната трудно держать ложку и передвигаться по больнице на инвалидной коляске, малыш из дома ребёнка не умеет контролировать приём лекарств, а дети, пережившие насилие, должны чувствовать себя в безопасности и для этого важно, чтобы рядом был взрослый, которому можно доверять, расскажывают в «Дедморозим».

Ежегодно при поддержке жителей Прикамья фонд тратит около 1,5 млн руб. на профессиональных сиделок, приобретение средств гигиены, одежды, специального питания. В 2018 году в рамках благотворительной программы половину этих расходов возьмут на себя пермские энергетики.

«Энергетики «Т Плюс» давно сотрудничают с фондом «Дедморозим», — говорит Антон Трифонов, директор Пермского филиала, — но, если до сих пор мы принимали участие в разовых мероприятиях, то в этом году решили поддержать такой долгосрочный проект, как «Больничные мамы».

Оплачивать работу сиделок на частные пожертвования — на данный момент единственный способ обеспечить детей-сирот качественным уходом во время лечения. Учреждения, из которых они попадают в стационар, и больницы, как правило, не имеют возможности выделить сотрудника-сиделку. Поэтому с самого начала проекта «Больничные мамы» «Дедморозим» ведёт работу с министерствами здравоохранения и соцразвития Пермского края. Координаторы фонда подготовили расчёты, обоснования такого вида помощи для детей, разработали требования к её оказанию, решается вопрос о выделении средств из бюджета. Но до момента, пока ситуация изменится, ребятам по-прежнему будет нужна поддержка.

Основная часть пожертвования ПАО «Т Плюс» поможет оплатить работу сиделок и нянь. При этом поддержка каждого, кто захочет помочь ребятам, также важна. Можно передать в штаб «Дедморозим» на ул. Горького, 60 средства гигиены (подгузники, влажные салфетки, одноразовые пелёнки, детские крема) или поделиться любой посильной суммой через SMS на номер 7715 (с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, Дедморозим 300), «Сбербанк ОнЛ@йн» или на сайте фонда.