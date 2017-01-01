В Прикамье из-за ОРВИ и гриппа закрыли школы в 14 муниципалитетах

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С 05 по 11 февраля диагноз ОРВИ и грипп поставили 33 тыс. жителям края. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 10,5%.

По состоянию на 12 февраля года в связи с высоким уровнем заболеваемости среди школьников приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, организациях допобразования в Перми, Чайковском, Краснокамске, Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском, Верещагинском, Ильинском, Красновишерском, Усольском, Оханском и Бардымском районах, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.