В образовательных учреждениях шести районов Прикамья ввели карантин

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С 29 января по 4 февраля в крае грипп и ОРВИ диагностировали почти у 30 тыс. человек. Это на 16% больше, чем на предыдущей неделе.

В связи с высоким уровнем заболеваемости с 5 февраля карантин ввели в школах, учреждениях начального и среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования в Чернушинском, Еловском, Уинском, Осинском, Октябрьском, Лысьвенском районах.

Как сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора, за неделю в Перми гриппом и ОРВИ заболело 12,7 тыс. человек. Но оснований для массового приостановления учебного процесса пока нет. Администрация школы принимает решение о закрытии класса или учреждения, если из-за гриппа и ОРВИ занятия не посещают 20% детей.