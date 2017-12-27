В Кунгуре ввели противопожарный режим С начала года на территории Кунгурского района произошло 15 пожаров, что почти в два раза больше, чем в январе прошлого года. Количество погибших выросло с одного до четырёх человек

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Вчера, 4 февраля, в Кунгуре прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 4 февраля в селе Серга Кунгурского района в одной из квартир четырёхквартирного дома барачного типа произошёл пожар. Погибли двое детей — 10-летний мальчик, проживающий в доме, и его 8-летняя двоюродная сестра, находившаяся в гостях. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности приняла решение ввести на территории района особый противопожарный режим и выработать комплекс мероприятий для стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей.

Кроме того, на КЧС решался вопрос о переселении погорельцев. По данным администрации Сергинского поселения, в четырёхквартирном доме проживало десять человек. В основном жильцы, оставшиеся без крова, поселятся у родственников. Одна семья воспользуется муниципальным жильем, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

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