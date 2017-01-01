Игра в кубики Открылся юбилейный, 20-й художественный салон «Арт-Пермь»

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Когда собеседники спрашивают: «Ну, как тебе нынешняя «Арт-Пермь»?», всегда теряешься. Большой художественный салон выставочного центра «Пермская ярмарка» — вовсе не то событие, от которого можно ждать прорывной новизны. Тем любопытнее отмечать изменения, которые всё же происходят, пусть и не слишком масштабные, стремительные и принципиальные.

Нынешняя «Арт-Пермь» предложила радоваться жизни, более того — наслаждаться ею. Девиз салона — Art de vivre, «Искусство жизни», и вернисаж, состоявшийся 1 февраля, был выдержан в соответствующем гедонистическо-бонвиванском настроении: сыры от Филиппа Швайцера, пирожные от Бориса Кулинского, торжественное распыление нового аромата от Виолы Новосёловой, выпускницы парфюмерной академии в Грассе, винное казино, ледяная скульптура, посвящённая «Лексусу», официанты, разносившие напитки и закуски в розовых масках игривых фавнов. Вообще, интерьер салона выдержан в розовом цвете такого оттенка, который наводит на мысли об эротике. Дизайнер Василий Логиненко навесил и набросал на ближайшие к входу стенды столько розовых воздушных шариков, что посетители будто окунались в розовую пену.

Фото: Сергей Федосеев

Степень розовости нарастает к центру, где разместился главный проект выставки. «Линия любви» — выставка графики самых «раскрученных» мастеров эротики в «серьёзном» искусстве ХХ века — Пабло Пикассо, Анри Матисса, Эгона Шиле, а также Корнейля и Пауля Вундерлиха. Откровенно говоря, подобная выставка не тянет на центральный проект большого ежегодного салона: мы много раз видали нечто подобное в Центральном выставочном зале, причём не в лучшие его времена. Тиражная графика — вообще щекотливая тема: кто знает, сколько там экземпляров напечатано? А подобные разъездные выставки создаются с откровенно коммерческими целями. Тем не менее некоторые нюансы позволяют отнестись к «Линии любви» снисходительно: большие тексты, посвящённые художникам, несут просветительскую миссию, а сама экспозиция сконструирована остроумно и с приятной самоиронией: наиболее откровенные — 18+ — изображения поданы в формате пип-шоу, их нужно разглядывать через маленькие круглые окошечки в большом розовом кубе.

К счастью, это не единственный спецпроект «Арт-Перми». С творческой инициативой выступила Татьяна Нечеухина — мощнейший двигатель прогресса в местном художественном сообществе. Собравшиеся вокруг неё 17 авторов из России, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Абхазии образно выразили своё прочтение стихотворения Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной…» — проект получил название #пролюбовь. Так же называется и аромат от Виолы Новосёловой, он тоже прочтение этого стихотворения, только, так сказать, одорическое. Кроме того, на стенде #пролюбовь можно увидеть, как это стихотворение «звучит» на языке глухонемых, услышать его песенные варианты.

Для большинства живописцев популярный текст стал поводом для разговора о любви вообще, о её природе, и лишь сама Нечеухина и её коллега Максим Нурулин подошли к нему буквально, то есть проиллюстрировали. Инсталляция Нурулина отсылает к фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», где звучит песня на цветаевский текст, — это «любовный треугольник», состоящий из банной шайки с портретом Жени Лукашина, кухонного противня с портретом Ипполита («Какая гадость… эта ваша заливная рыба!») и гитары с портретом Нади. При этом, если Женя и Ипполит нарисованы Нурулиным, то Надя — это переводная картинка с изображением Барбары Брыльской, такие было модно клеить на гитары в 1970-е годы. Получилось лёгкое, юмористическое, слегка душещипательное размышление о том, какие дополнительные смыслы приобрело прекрасное стихотворение за время своего существования, да и просто о времени, о том, как вечные ценности соотносятся с поколенческими.

Фото: Сергей Федосеев

Татьяна Нечеухина написала стихотворение в форме шарады, где каждое слово и каждое понятие изображено в виде условных значков. Они такие понятные, что можно прочитать без подсказок, но на всякий случай рядышком расположена табличка значений каждого значка. Эти крестики, нолики, треугольнички, кружочки и тому подобные простые символы протянулись несколькими цепочками между героями — мужчиной и женщиной, точнее, парнем и девушкой, ибо вся композиция, выполненная в текстиле, сделана с юношеским задором и почти детской игривостью, а кроме того, очень по-женски. Это рукодельное творение хочется соотнести с ещё одним женским стихотворением — «Хочешь, я выучусь шить» Вероники Долиной, потому что работа Нечеухиной — о том, что любовь — это сначала игра, а потом сразу быт, повседневность, но совсем не скучная, а очень одухотворённая.

На удивление концептуально выступило в этом году Пермское отделение Союза художников России. Их стенд посвящён 100-летию Октябрьской революции, и подобная направленность для СХ не впервой: в 2015 году они посвятили свою экспозицию юбилею Победы в Великой Отечественной войне; но если военная выставка была выдержана в серьёзном, строгом стиле, то нынешняя — постмодернистски ироничная и в то же время очень философская.

Работы пермских художников по-аптекарски точно дозируются: здесь и живопись мэтров прежних поколений, таких как Пётр Оборин или Тимофей Коваленко, и серьёзные, вдумчивые творения нынешних зрелых авторов, и рефлексии самых молодых представителей цеха. В очень правильных пропорциях смешаны ностальгия по светлым коммунистическим образам соцреализма, скорбь по невинным жертвам истории и вопросы, которые обречены остаться без ответа: а по тому ли пути пошла Россия?

Фото: Сергей Федосеев

У самого входа на стенд расположена очень смелая работа Олега Черткова «Заседание тройки». Это анти-Троица: силуэты рублёвских ангелов еле-еле проступают сквозь почти беспросветную черноту, которая скрыла красоту, гармонию и божественную справедливость, неуместные в неправедное, бесчеловечное время. О том же говорят и трагические портреты Всеволода Мейерхольда (Михаил Курбатов), Александра Блока (Игорь Одинцов)…

Валерий Подкуйко в своих фовистических полотнах одновременно напоминает о революционном искусстве (явные парафразы на картины Петрова-Водкина) и смеётся над коммунистическими стереотипами. Левая часть композиции называется «И вновь продолжается бой», а правая — «И Ленин, такой молодой», причём «Ленин» изображён в виде субтильного полуобнажённого юноши, ведущего на поводу двух цветных коней.

Может быть, экспозиция СХ потому выглядит столь свежо, что куратором выступила всё та же Татьяна Нечеухина?

Фото: Сергей Федосеев

Впервые в работе салона принимает участие галерея частных коллекций «Уникум». Здесь что ни имя — то легенда: Александр Репин, Владимир Немухин, Владимир Наседкин, Анатолий Зверев… Понятно, что купить здесь можно далеко не всё: большинство работ уже находятся в частных коллекциях. Но кое-что всё же можно, тем более что именно здесь, внутри стенда «Уникума», расположились со своими работами прибывшие из Болгарии мастера керамики Инна Рогова и Наталья Корчёмкина.

Ещё одна известнейшая керамистка, бывшая пермячка, приехавшая специально на «Арт-Пермь» со своими обаятельными миниатюрами, — Марина Васёва, ныне проживающая в Краснодарском крае. Её работы — несомненно, авторские, уникальные и весьма эстетичные, в то же время немного игрушки и наверняка понравятся детям: семейство муми-троллей за чаепитием, мышиный балет, платяной шкафчик, из которого вылезают два симпатичных тараканчика…

Тем, кто желает приобрести на выставке керамику, следует поспешить: опыт показывает, что разбирают её быстро.

Фото: Сергей Федосеев

По соседству с «Уникумом» расположился персональный стенд Максима Каёткина — лидера в области уральской пейзажной живописи, основателя целой школы. Его живописная серия «Характер местности» посвящена изучению карьеров вокруг его родного города Снежинска, центра одного из узлов горнозаводской цивилизации. Это очень личные изыскания — художник работает в тех местах, где его прадед трудился на горных заводах, — и в то же время размышления о глобальном: об антропогенном воздействии на природу, о том, как человек преображает ландшафт. По словам Каёткина, Урал эстетически очень своеобразен и при этом совсем не освоен. Художник намерен продолжать эту тему и эту серию.

Среди лидеров пермского искусства, сотрудничающих в этом году с «Арт-Пермью», оказался и Александр Жунёв. Он не первый раз выставляется на салоне, но впервые — с оригинальными работами, до того были лишь фотографии, что неудивительно для мастера стрит-арта. Александр представил свой проект «Инсектарий» — гигантские портреты насекомых в изобретённой Жунёвым технике пиксель-скотч-арта, а также… своего легендарного Есенина! Популярнейший среди пермяков мурал, снесённый в этом году вместе с недостроенным зданием, на котором он был написан, возродился в фанерном варианте, причём художник дотошно сложил его из дощечек, которых ровно столько, сколько было облицовочных плиток на той части здания, где был портрет поэта.

Среди особенностей нынешнего салона — обилие оригинальной авторской бижутерии. Галеристка Марина Фельдблюм впервые привезла из Армении объёмные украшения из дерева, а мастер работы со старым металлом Рустам Исмагилов создал коллекцию украшений в стиле стимпанк.

Фото: Сергей Федосеев

По традиции с оригинальными проектами выступили большие художественные институции. Музей современного искусства PERMM предлагает посетителям поиграть в кубики: художник Игорь Рябов в рамках проекта «Первые объекты» напоминает, что первые детские игры — это акты творчества, и предлагает вернуться к ним на новом уровне, с новым пониманием и эстетическим чувством. Посетители могут установить на зеркальных стендах фигурки, сложенные из кубиков разного размера — мраморных, гранитных, алюминиевых, бронзовых, титановых или стальных. Вроде бы простейший приём, но увлекает немедленно, а результат получается порой вполне художественный!

Можно воспринимать эту игру как метафору самого арт-салона: вот уже 20 лет он из отдельных кубиков-стендов складывает что-то единое, стараясь сделать это единство художественно цельным, не суммой отдельных кубиков, а новым объектом. Простая, но плодотворная технология.

Процесс игры проецируется на стенд Центра городской культуры, который под кураторством Марины Пугиной стал местом для прямых личностных высказываний художников. Девять экранов — девять манифестов. Лаборатория современного искусства «Дом грузчика» рассказывает, само собой, о том, что покидает насиженное место (на видео — процесс упаковки и переезда), а, например, Пётр Стабровский решил превратить монитор из медиа в объект: он у него то светлеет, то темнеет. На экране Игоря Рябова — трансляция того, что происходит на стенде PERMM.

Фото: Сергей Федосеев

Но это не всё. Прямое высказывание есть прямое высказывание: на протяжении всей работы «Арт-Перми» на стенде ЦГК проходят перформансы, и первым стал перформанс Елены Рэмбо «Высокое пермское искусство»: художница залезла на перегородку между стендами, элегантно устроилась там и громко взывала к творцам. Видимо, требовала поднять искусство на высоту!

Выставка работает до 11 февраля, и, может быть, близость Дня святого Валентина — причина того, что большинство выставленных работ так или иначе говорят о любви.

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