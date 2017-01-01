В требованиях отказано ООО «Единый расчётный центр», незаконно принимавший платежи за услуги ЖКХ от населения, отправляет пермяков взыскивать средства с ОАО «КРЦ-Прикамье»

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Фото: newsline25.ru

С января 2016 года ОАО «КРЦ-Прикамье» предупреждало жителей Перми о том, что не сотрудничает с ООО «Единый расчётный центр». Соответствующая информация была размещена на квитанциях для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, согласно законодательству, деятельность по приёму платежей от физических лиц может осуществляться только при наличии заключенного договора с ресурсоснабжающей организацией или с агентом ресурсоснабжающей организации.

Однако, не являясь агентом ни «Пермской сетевой компании», ни субагентом «КРЦ-Прикамье», ЕРЦ продолжал принимать от населения платежи за коммунальные услуги отопления и горячей воды по квитанциям, выпущенным «КРЦ-Прикамье». При этом средства ресурсоснабжающим организациям не перечислялись, рассказал «Новому компаньону» источник в Региональной службе по тарифам. Соответственно, в квитанциях за услуги ЖКХ в следующем месяце граждане обнаруживали сумму задолженности за предыдущий месяц.

В июле 2017 года Арбитражный суд Пермского края признал «Единый расчётный центр» банкротом. Как сообщал «КоммерсантЪ-Прикамье», с заявлением о признании его банкротом обратилось ООО «Частное охранное предприятие «Служба инкассации», которому общество задолжало 352 тыс. руб. Согласно бухгалтерской отчетности за 2016 год, кредиторская задолженность ЕРЦ перед агентами составила 68,25 млн руб., по займам — 11,31 млн руб., перед поставщиками — 2,8 млн руб. Активы оцениваются в 1,763 млн руб., денежные средства составляют 5,243 млн руб., дебиторская задолженность по займам — 15,5 млн руб. Чистый убыток по балансу за 2016 год составил 11,84 млн руб.

В настоящее время обманутые жители обращаются в адрес ЕРЦ с заявлениями о возврате присвоенных платежей, однако там всем обратившимся предлагают заполнить шаблон заявления в районный суд с указанием в качестве ответчика ОАО «КРЦ-Прикамье», чтобы суд обязал «КРЦ-Прикамье» прекратить предъявлять задолженность в квитанциях на оплату коммунальных услуг и признал принятыми платежи, проведённые через ЕРЦ.

На данный момент, по словам источника в РСТ, в судах Перми на рассмотрении находится 32 таких исковых заявления. Часть из них рассмотрена, в удовлетворении требований отказано. При этом за необоснованно предъявленные иски граждане могут понести издержки в виде взыскания с них судебных расходов.

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