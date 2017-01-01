Советы депутатов Кунгура примут решение о присоединении к городу во второй половине февраля Ранее в 19 сельских поселениях прошли публичные слушания

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Фото: Игорь Катаев

Советы депутатов сельских поселений Кунгурского района рассмотрят вопрос о присоединении к городскому округу во второй половине февраля. Об этом «Новому Компаньону» сообщил начальник отдела внутренней политики Кунгурского района Амир Махмудов.

Напомним, в декабре 2017 года в Кунгурском районе в 19 сельских поселениях прошли публичные слушания. Со слов Амира Махмудова, из 300 тыс. жителей сёл в обсуждении приняли участие около 150 человек. «Люди хотят понять, что выиграет поселение», — сказал собеседник. Отмечается, что власти Кунгура планируют вести разъяснительную деятельность в поселениях по вопросу создания городского округа.

Сейчас процесс объединения в Кунгуре идёт согласно дорожной карте.