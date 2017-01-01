Благотворительный фонд «Дедморозим» открывает штаб в центре Перми Помещения на ул. Горького, 60 детскому фонду бесплатно предоставили собственники ТЦ «Центральный»

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До прошлой недели штаб «Дедморозим» располагался на улице Данщина в промышленной зоне за ПГНИУ. Помещения общей площадью 130 кв. м благотворительный фонд использовал на условиях аренды.

В прошлом году «Дедморозим» запустил два новых проекта — выездную службу паллиативной медицинской помощи и агентство чудес «Сами». Число сотрудников увеличилось до 20 человек и, учитывая, что штаб «Дедморозим» также выполнял функции склада, свободной площади стало критически не хватать.

В конце года создатель фонда Дмитрий Жебелев обратился к пермякам с просьбой помочь в поиске помещения. На просьбу откликнулись собственники ТЦ «Центральный». Они предоставили «Дедморозим» новые помещения общей площадью 216,5 кв. м на перекрестке улиц Горького и Малой Ямской. Помещения предоставлены на безвозмездной основе, «Дедморозим» будут оплачивать только коммунальные услуги. По словам Дмитрия Жебелева, это позволит экономить до 1 млн рублей в год, эти средства будут направлены на благотворительные цели.

«Теперь у «Дедморозим» есть небольшой склад, где можно хранить памперсы и принадлежности для подопечных «Больничных мам». Есть небольшой зал для встреч с партнерами и друг с другом. У выездной паллиативной службы и агентства «Сами» есть собственное рабочее пространство, а до этого его попросту не было, они работали в коридоре, когда приходили. Ну и расположение очень удобное для всех, кто хочет прийти в гости и хочет вместе с «Дедморозим» делать добрые дела», — рассказала «Новому компаньону» координатор благотворительного фонда Арина Плюснина.

«Новый компаньон»

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