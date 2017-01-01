За законностью выборов в Прикамье будут следить общественные наблюдатели

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29 января 2018 года состоялась рабочая встреча председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина и заместителя директора, члена Совета Ассоциации «Гражданский контроль» Дмитрия Вовчука.

Участники встречи обсудили подготовку к проведению выборов президента РФ в Прикамье. Отметим, на выборах президента РФ в 2018 году впервые будет задействовано массовое общественное наблюдение, сообщает пресс-служба Крайизбиркома. Ранее правом назначать наблюдателя на избирательный участок обладали только партии и кандидаты.

На предстоящие выборы Общественная палата Пермского края направит на избирательные участки региона общественных наблюдателей. Все они пройдут обучение и подготовку в Избирательной комиссии Прикамья. Игорь Вагин считает, что «законность выборов — превыше всего, и обеспечить ее соблюдение всеми участниками процесса помогут общественные наблюдатели».

Также в рамках двухдневного визита в Пермский край Дмитрий Вовчук провёл рабочие встречи с членами Крайизбиркома, представителями политических партий, Общественной палаты и аппарата уполномоченного по правам человека в регионе экспертами, общественниками, представителями.

«Посетив различные регионы по линии ассоциации «Гражданский контроль», только в Прикамье я увидел серьёзную проработку вопроса подготовки и набора общественных наблюдателей. Общественной палатой совместно с Краевой избирательной комиссией разработан регламент, который мы планируем передать коллегам в других регионах для использования в их работе. Надеюсь, что обучение и подготовка наблюдателей, в которых Избирательная комиссия Пермского края играет ключевую роль, пройдёт успешно. А избиратель будет доволен результатами этой работы, поскольку в грядущих выборах выиграть должен, прежде всего, избиратель», — отметил Дмитрий Вовчук.





