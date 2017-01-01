Депутат из Октябрьского района обвиняется в незаконной вырубке деревьев в особо крупном размере

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Фото: Сергей Копышко

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего депутата одного из поселений Октябрьского муниципального районая, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, в феврале 2016 года депутат, являясь индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого являются лесозаготовки, в нарушение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок рубки лесных насаждений, зная об отсутствии у него законных оснований, дал заведомо незаконное указание своим рабочим произвести рубку лесных насаждений хвойных и лиственных пород в лесах Чадского участкового лесничества ГКУ «Октябрьское лесничество». По указанию обвиняемого, его рабочими были срублены 30 деревьев, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю. Общая сумма причинённого ущерба результате незаконной рубки лесных насаждений составила более 200 тыс. руб.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество депутата общей стоимостью более 3 млн руб. для возмещения причинённого ущерба, а также для исполнения наказания в виде штрафа, которое может быть назначено обвиняемому судом.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.