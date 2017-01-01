Около половины населения Прикамья удовлетворены условиями проживания

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По результатам комплексного наблюдения условий жизни, в Пермском крае большая часть населения (45-53%) удовлетворительно оценивает состояние своего жилья, сообщает Пермьстат.

При этом в городе оценки «хорошо» и «отлично» встречаются чаще, чем в сельской местности. Так в 97,7% домохозяйств указали, что в подъездах имеется кодовый замок или домофон, 28% — мусоропровод, и 24,2% — лифт.

Среди основных проблем жилых помещений называли недостаток тепла, избыток влажности, сырость, недостаток солнечного света и проблемы с шумоизоляцией. При этом недостаток тепла и плохая шумоизоляция чаще беспокоят жильцов квартир, а в частных домах обращают внимание на избыток влажности.

По оценке оснащения прилегающей территории многоквартирного дома у 45,8% населения рядом с домом есть детские площадки, у 38,2 % — парковочные места. Охрана территории ведётся в 3,3% случаях.

Мужчины чаще удовлетворены районом проживания, чем женщины — 90,4% и 88,9% соответственно. При этом семьи с наименьшим доходом чаще всего беспокоит отдалённость спортивных объектов и медучреждений, а также общая благоустроенность территории, а семьи с наибольшим доходом — общая неблагоустроенность района и загрязнённость окружающей среды.

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