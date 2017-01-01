Пострадавшие в пермской школе №127 дети выписаны из больницы

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Из Краевой детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в школе №127.

Сегодня врачи отпустили домой ещё двух школьников, находившихся на лечении в круглосуточном стационаре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Прикамья.

Напомним, что по-прежнему один ребёнок проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Подростки, устроившие нападение, выписаны из городской клинической больницы №4. В медицинском учреждении остаётся учительница в стабильном состоянии, отмечаются улучшения.