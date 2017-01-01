Пермские депутаты внесли поправки в порядок присвоения наименований городским объектам

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Сегодня, 23 января, депутаты гордумы рассмотрели поправки в порядок присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства и положение об Общественном совете по топонимике при главе Перми.

В частности, теперь выступить с предложением по наименованию объекта или установке памятной доски можно будет не ранее, чем через пять лет после смерти человека, чью память хотят увековечить. Кроме этого, членам совета по топонимике, если те не могут присутствовать на заседании совета, разрешат присылать своё мнение в письменной форме.

«Изменения носят технический характер, но вместе с тем есть ряд новаций. В частности, теперь инициаторы могут вновь внести предложение не раньше чем через три года, если оно в первый раз не было одобрено советом. Вводятся ограничения на переименования: здесь должно быть взвешенное решение экспертов, насколько новое название имеет целесообразность», — отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

За принятие поправок в первом чтении проголосовали 25 депутатов, ещё один воздержался.



