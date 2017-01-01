Cуд о банкротстве «Мотовилихи» отложен по просьбе временного управляющего
Для оценки состояния должника будут проверены 8,7 тыс. сделок
23 января состоялось заседание Арбитражного суда Пермского края, посвящённое оценке результатов процедуры наблюдения ПАО «Мотовилихинские заводы». Завод был объявлен несостоятельным 4 августа 2017 года, тогда же арбитражным судом было принято решение о начале процедуры наблюдения. Основанием для банкротства стала задолженность предприятия перед АО «ВНИИ «Сигнал» в 32,1 млн руб.
На судебном заседании 23 января временный управляющий предприятия Виталий Шемигон заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела. Причиной стали назначенные на январь и февраль судебные заседания о присоединении к реестру кредиторов организаций, перед которыми у «Мотовилихинских заводов» имеется значительная задолженность.
Как прозвучало в зале суда, в данный момент заявления 93 кредиторов «Мотовилихи» уже рассмотрены судом и внесены в реестр. Общая сумма задолженности перед ними превышает 13 млрд руб. Так, задолженность перед «Рособоронэкспортом» составляет порядка 3 млрд руб., перед банком «Глобэкс» 905 млн руб., перед корпорацией Ростех — 479 млн руб., перед ФНС — 97 млн руб. Заявления еще от 29 кредиторов пока не рассмотрены судом. Задолженность перед ними превышает 1,09 млрд руб.
В частности, в число кредиторов, иски которых будут рассматриваться в январе, входит Минобороны, задолженность перед ним достигла 114 млн руб. В феврале будет рассмотрен иск АО «Спецремонт», долг перед которым составляет 283 млн руб. «В связи с тем, что ещё не проведено собрание кредиторов, не окончен анализ состояния предприятия, с учётом специфики предприятия, прошу отложить рассмотрение», — заявил Виталий Шемигон, отметив также, что для оценки состояния должника необходимо рассмотреть 8,7 тыс. сделок, из которых 1,2 тыс. были произведены в 2014 году. В данный момент анализ сделок проведён на 80 %. Временный управляющий заявил также, что для анализа отчётности за 2017 год нужно привлекать аудитора, не связанного с «Мотовилихинскими заводами».
Представитель ВНИИ «Сигнал» и юристы «Мотовилихинских заводов» не возражали против ходатайства Виталия Шемигона. Все присутствующие признали, что ещё не включённые в реестр кредиторы имеют право на участие в общем собрании кредиторов.
В итоге заседание было отложено на 28 февраля 2018 года.