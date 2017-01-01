Cуд о банкротстве «Мотовилихи» отложен по просьбе временного управляющего Для оценки состояния должника будут проверены 8,7 тыс. сделок

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Фото: Константин Долгановский

23 января состоялось заседание Арбитражного суда Пермского края, посвящённое оценке результатов процедуры наблюдения ПАО «Мотовилихинские заводы». Завод был объявлен несостоятельным 4 августа 2017 года, тогда же арбитражным судом было принято решение о начале процедуры наблюдения. Основанием для банкротства стала задолженность предприятия перед АО «ВНИИ «Сигнал» в 32,1 млн руб.

На судебном заседании 23 января временный управляющий предприятия Виталий Шемигон заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела. Причиной стали назначенные на январь и февраль судебные заседания о присоединении к реестру кредиторов организаций, перед которыми у «Мотовилихинских заводов» имеется значительная задолженность.

Как прозвучало в зале суда, в данный момент заявления 93 кредиторов «Мотовилихи» уже рассмотрены судом и внесены в реестр. Общая сумма задолженности перед ними превышает 13 млрд руб. Так, задолженность перед «Рособоронэкспортом» составляет порядка 3 млрд руб., перед банком «Глобэкс» 905 млн руб., перед корпорацией Ростех — 479 млн руб., перед ФНС — 97 млн руб. Заявления еще от 29 кредиторов пока не рассмотрены судом. Задолженность перед ними превышает 1,09 млрд руб.

В частности, в число кредиторов, иски которых будут рассматриваться в январе, входит Минобороны, задолженность перед ним достигла 114 млн руб. В феврале будет рассмотрен иск АО «Спецремонт», долг перед которым составляет 283 млн руб. «В связи с тем, что ещё не проведено собрание кредиторов, не окончен анализ состояния предприятия, с учётом специфики предприятия, прошу отложить рассмотрение», — заявил Виталий Шемигон, отметив также, что для оценки состояния должника необходимо рассмотреть 8,7 тыс. сделок, из которых 1,2 тыс. были произведены в 2014 году. В данный момент анализ сделок проведён на 80 %. Временный управляющий заявил также, что для анализа отчётности за 2017 год нужно привлекать аудитора, не связанного с «Мотовилихинскими заводами».

Представитель ВНИИ «Сигнал» и юристы «Мотовилихинских заводов» не возражали против ходатайства Виталия Шемигона. Все присутствующие признали, что ещё не включённые в реестр кредиторы имеют право на участие в общем собрании кредиторов.

В итоге заседание было отложено на 28 февраля 2018 года.



