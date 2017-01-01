В Гайнском районе из-за антисанитарии на 20 суток приостановили деятельность школы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В ходе повторной проверки школы в посёлке Сейва Гайнского района прокуратурой совместно с врачом по общей гигиене окружного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В частности, выгребная яма, расположенная рядом с пищевым блоком, накрыта деревянной крышкой. Дорожки для входа и въезда на территорию учреждения не имеют твердого покрытия, не обеспечена подача воды в учебные кабинеты. Санитарный узел для девочек находится в пристрое к зданию школы и представлен двумя кабинками. Для мальчиков установлен надворный туалет. У персонала санузел отсутствует. Потолки, стены и полы покрыты трещинами, рамы окон деревянные, местами прогнившие, у классных досок отсутствует местное искусственное освещение. Питьевую воду учащиеся получают из пластиковой канистры с краном, что не соответствует требованиям СанПиН.

Суд признал МБОУ «Сейвинская ООШ» виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его деятельность на 20 суток. В настоящее время здание опечатано. Руководство школы предупреждено об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда, сообщает пресс-служба УФССП.

Отметим, что школа располагается в одноэтажном деревянном здании 1964 года постройки. На данный момент в учреждении обучается 53 ребенка от 6 до 16 лет. Ранее школа уже привлекалась к административной ответственности за допущение аналогичных нарушений. Тогда в качестве наказания учреждению был назначен штраф в размере 80 тыс. руб. Мер по обеспечению учащихся и сотрудников необходимыми условиями жизни и труда принято не было.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Агент 570