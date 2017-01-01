«Азот» выпустил рекордное количество продукции

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Цех слабой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по итогам 2017 года достиг рекордного количества выпуска продукции — 1,2 млн тонн в год, минимизировал простои и внеплановые остановки.

Цех слабой азотной кислоты — это десять агрегатов, выпускающих более 3,5 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты в сутки. Впервые за 40 лет подразделение вышло на максимальную проектную мощность — 1,2 млн тонн продукции в год. Достичь увеличения выпуска продукта цеху слабой азотной кислоты удалось благодаря проведению крупномасштабных технических работ в рамках инвестиционной программы, стабильной работе производства, а также за счёт грамотной и слаженной работы коллектива цеха.

Евгений Стрельников, начальник цеха слабой азотной кислоты (№5) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Благодаря инвестиционной программе последних лет стабильно обновлялось оборудование, проводились остановочные ремонты, в два раза сократилось время простоев и внеплановых остановок. Система управления производством в цехе также стала более современной, действует программно-технический комплекс на базе системы Centum японской фирмы Yokogawa. И, конечно, все понимают, что главная составляющая успеха это — люди. Высокого результата удалось достичь благодаря грамотной политике управления производством, сплочённой команде, сохранению и передаче опыта сотрудников цеха от поколения поколению.

Также один из факторов выхода цеха на новый уровень работы — изменение конъюнктуры рынка: за последнее десятилетие значительно выросла потребность в слабой азотной кислоте, что позволило полностью использовать мощности цеха.

Справка

Неконцентрированная азотная кислота является полуфабрикатом для производства гранулированной, водоустойчивой и пористой аммиачной селитры, а также используется в производстве кислоты азотной концентрированной и натриевой селитры.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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