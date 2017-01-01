Член избиркома Пермского края назначен министром образования Нижегородской области

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение, согласно которому и.о. министра образования, науки и молодежной политики назначен член Избирательной комиссии Пермского края Сергей Злобин.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, новый и.о. министра приступает к своим обязанностям с 19 января.

Сергей Злобин родился 7 августа 1975 года в Перми. Получил два высших образования: педагогическое и экономическое. Имеет опыт работы учителем истории и обществознания, заместителем директора, а также директором школы. В 2007 году назначен начальником отдела методологии и прогнозирования управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми. В 2008 году — председатель Комитета по вопросам образования администрации города Березники. В 2010 году лидер федерального проекта «Школа кадрового резерва», АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика» и Министерство образования и науки РФ. Работал в департаменте развития человеческого потенциала Аппарата Правительства Пермского края, а также занимался проектной работой в общественных организациях и экспертных группах при органах государственной власти.





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