В Перми пройдут мастер-классы для детей с особыми образовательными потребностями

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В рамках проекта «Счастье жить» в Перми пройдут три всероссийских семинара с международным участием и освещением 18 самых прогрессивных подходов к развитию детей в эрготерапии, дефектологии, арт-терапии, сенсорной интеграции и коммуникации.

Будут проведены 48 мастер-классов с участием детей с особыми образовательными потребностями и их родителей, 18 творческих мастерских по созданию пособий для развития детей, выпущены три издания сборников методических материалов, а также оборудована комната сенсорной интеграции с проведением в ней групповых занятий и индивидуальных консультаций.

Кроме того, будет создана система автоматического построения ответа для облегчения подбора методики развития для ребенка с ОВЗ и инвалидностью, проведено 500 индивидуальных консультаций с сопровождением родителей по дневникам наблюдений и 300 групповых занятий.

Двухдневные семинары запланированы на 15-16 февраля, 15-16 мая и 18-19 сентября 2018 года, место проведения — Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Заявки на участие принимаются с 25 января 2018 года через электронную регистрацию по ссылке, которая будет размещена на сайте проекта.

Участие в семинарах бесплатно, уточняют организаторы.

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