В краевой столице допрошены напавшие на школу подростки

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Следователи допросили подозреваемых в нападении на учащихся и учителя школы №127 в Перми, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их данным, допрос прошел сегодня утром.

Как говорят собеседники «Ъ», нападавшие не отрицали, что наносили телесные повреждения ученикам 4 «Б» класса и учительнице. При этом о мотивах их действий источники не сообщили.

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