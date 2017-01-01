Росгвардия проверит ЧОПы Прикамья

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В связи с происшествием в пермской школе №127 руководство Росгвардии приняло решение провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности.

В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество.

Кроме того, должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

В целях повышения защищённости образовательных учреждений территориальными органами Росгвардии во взаимодействии с администрациями учебных заведений и частными охранными предприятиями, будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами. Также будет проанализирована локация правоохранительных структур, для своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края





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