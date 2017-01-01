В Перми могут создать механизм контроля в соцсетях за детьми «группы риска» Вечером 15 января в Перми прошло второе заседание оперативного штаба, посвященного нападению на детей в школе №127

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Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей «группы риска»

«Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми «групп риска», семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача — сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем, — подчеркнул глава города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также во время заседания оперативного штаба было принято решение проверить все частные охранные предприятия, работающие в социальных учреждениях Перми. Детский омбудсмен Светлана Денисова заявила, что это абсолютно правильное решение, если речь идёт о проверке должностных инструкций охранников и усилении контроля за исполнением этих инструкций.

Напомним, нападение на детей школы №127 случилось 15 января в 10:20 утра. По официальной версии, два подростка 15-16 лет подрались на ножах в здании школы. Их попыталась разнять учительница, но получила серьёзные ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Расследованием займется главное следственное управление СКР.