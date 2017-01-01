В Перми правоохранительные органы задержали напавших на школьников

По факту причинения ножевых ранений школьникам возбуждено уголовное дело


Рината Хайдарова корреспондент
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Школа 127
Фото: Константин Долгановский

Как сообщает администрация Перми, утром 15 января в школе №127 Мотовилихинского района между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. 

По этому факту следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). На месте происшествия под руководством работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных и наиболее опытных следователей-криминалистов с использованием высокотехнологичной криминалистической техники.

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. 

Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, в том числе мотивы совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. 

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