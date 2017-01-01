В Краснокамском районе из-за антисанитарии приостановлена работа семи школьных столовых Работа школьных столовых приостановлена на 11 суток

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Прокуратура Краснокамска совместно с Роспотребнадзором по Пермскому краю в ходе проверки школьных столовых выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в 11 школах района: № 10, 7, 5, 11, 8, 4, 6, 1, Черновской, Майской и Стряпунинской. По решению Краснокамского горсуда в семи школах работа столовых приостановлена на 11 суток.

В школах не соблюдались требования по приготовлению пищи в соответствии с утверждённым меню, допускалось регулярное приготовление одних и тех же блюд, нарушался температурный режим хранения молочной продукции. Кроме того, выявлены нарушения при обработке продуктов. Так, в отношении МУП «Центр школьного питания «Веста» и его директора — организатора и поставщика питания — возбуждено 20 административных производств.

Сейчас все административные материалы рассмотрены, указанные лица признаны виновными. Общая сумма штрафов составила более 170 тыс. руб.

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