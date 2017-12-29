На пермском предприятии «УРАЛХИМа» чествовали сотрудников года

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвели итоги ежегодного корпоративного конкурса признания достижений «Сотрудник года». Главная его особенность в том, что лучших работников выбирают сами коллеги. По традиции победителей наградили на торжественном вечере, посвящённом празднованию Нового года.

Лучших из лучших определили в четырёх номинациях: «Сотрудник года группы «УРАЛХИМ», «Рабочий года», «Специалист года» и «Руководитель года». В первой номинации от филиала «ПМУ» лучшими стали начальник отдела управленческой отчётности и анализа Виталий Нистратов и мастер участка №1 РМП-7 Александр Пиликин. Под руководством и при личном участии Виталия Нистратова в 2017 году успешно и результативно проведены тестирование и настройка системы оперативного планирования SAP, эффективно функционирует и развивается система управленческой отчетности и анализа. Участку Александра Пиликина удаётся решать сложные задачи, возникающие при ремонте и монтаже технологического оборудования и трубопроводов как на площадке «ПМУ», так и на родственных предприятиях холдинга во время ремонтных кампаний.

Среди кандидатов в номинации «Рабочий года» больше всего голосов было отдано за аппаратчика цеха карбамида Сергея Копеина, аппаратчика цеха аммиака Дмитрия Спиридонова и слесаря КИПиА Сергея Иванова. Сергей Копеин работает на заводе с его основания — 35 лет. Его опыт позволяет своевременно и гибко реагировать на изменения технологического режима, что помогает избежать сбоев в работе установки синтеза, потери продукции и её качества. Он является наставником для молодых специалистов. Дмитрий Спиридонов в 2017 году инициировал промывки оребрения аппаратов воздушного охлаждения в тёплое время года и сам активно в них участвовал. Это позволило добиться серьёзного увеличения производительности продукционного аммиака в минувшем году. Сергей Иванов принимает активное участие в модернизации оборудования и реализации новых проектов. В 2017 году при его непосредственном участии было внедрено и настроено новое электротехническое оборудование на сложные позиции.

Среди специалистов награда досталась механику РМП-7 Константину Ушакову и инженеру электроцеха Алексею Мокрушину. Благодаря непосредственному участию Константина Ушакова, установка конверсии синтез-газа достигла высокого уровня безопасной, безаварийной и высокоэффективной работы. Это способствует достижению плановых показателей по выпуску продукции. Алексей Мокрушин по праву считается одним из лучших инженеров в электроцехе. В 2017 году его силами была проведена комплексная наладка микропроцессорных и релейных защит подстанций, а также основных приводов аммиака и карбамида.

Лучшим в номинации «Руководитель года» сотрудники «ПМУ» признали заместителя начальника цеха карбамида Андрея Терещенко. В 2017 году он принимал активное участие в сертификационном аудите по программе IFA Международной ассоциации производителей удобрений «Protect&Sustain», надзорном аудите на соответствие международным стандартам ISO и OHSAS. В том числе, благодаря грамотному руководству Андрея Терещенко, цех вышел из остановочного ремонта раньше намеченного срока, пуск производства карбамида был проведён в штатном режиме.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Корпоративный конкурс признания достижений работников — отнюдь не формальная процедура в рамках подведения итогов года. Наряду с такими наградами, как «Золотой значок предприятия», а также занесение фотографии на Доску почёта, присвоение звания «Сотрудник года» для работников компании является столь же престижным. Ведь в этом конкурсе оценку их труду дают коллеги. Для многих мнение именно тех, с кем каждый день работаешь бок о бок, имеет первостепенное значение.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми