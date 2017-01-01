Охрану аппаратуры для шоу на набережной оценили в 680 тыс. рублей «ПермьПарк» объявил запрос котировок на оказание услуг охраны движимого и недвижимого имущества на территории реконструированной части набережной

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Фото: Василий Бердников

Максимальная цена контракта составляет 680 тыс. руб. Охранное агентство, которое выберут в качестве подрядчика, должно осуществлять обход и объезд территории на служебном автомобиле.

От охранников требуется дежурить круглосуточно с даты заключения контракта до 1 апреля 2018 года, быть одетыми в служебную форму с названием охранной организации, а также быть вежливыми и тактичными. В случае нарушения общественного порядка, возникновения очага возгорания, аварии техногенного характера и других нештатных ситуаций охранник должен немедленно вызвать соответствующие специальные и аварийные службы, сообщить информацию представителю заказчика и принять меры к устранению нештатной ситуации и ее последствий.

Также от сотрудников охранной фирмы требуется проявлять бдительность, обращать внимание на подозрительных лиц и при необходимости задерживать их собственными силами или вызывать группу быстрого реагирования, которая должна прибыть на место максимум за десять минут. При этом охранникам запрещается самовольно оставлять охраняемый объект или вскрывать помещения, употреблять любые спиртные напитки и наркотические вещества, а также спать на посту.

Сегодня, 29 декабря, конкурсная комиссия рассмотрела котировочные заявки от двух компаний — «Охранного бюро КМК-Пермь», снизившего цену до 612 тыс. руб., и охранного агентства «Аякс», оценившего свои услуги в 403,9 тыс. руб. Победителем стала компания, предложившая наименьшую цену.

Напомним, вчера, 28 декабря, на пермской набережной начало работать светомузыкальное шоу «ЦветСвет». Видеоэкспозиция будет работать до 1 апреля. Визуальный ряд размещается на подпорных стенах железнодорожной насыпи и склона. На лестничном марше и у амфитеатра звучат композиции Жана Мишель Жара, а видеопроекции на подпорные стены сопровождают произведения Петра Чайковского. Экспозиция будет обновляться каждый месяц, вплоть до апреля. Первая видеоинсталляция посвящена сказам Павла Бажова.