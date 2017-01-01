В Прикамье в новогодние праздники температура не опустится ниже -15 градусов Погода в праздничные дни впервые за несколько лет будет стабильно тёплой

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Как сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, 31 декабря в Перми будет -6...-8 градусов, осадков не ожидается и сильного ветра тоже.

«Погода будет исключительно комфортной для праздников. После этого новогодние выходные дни ожидаются стабильно тёплыми. На севере будет особенно тепло — ближе к -5, по югу — ближе к -10. Если говорить про Пермь, то в течение большей части этих длинных выходных будет в среднем -7…- 8 градусов. Это намного теплее нормы», — пояснил Андрей Шихов.

Также эксперт отметил, в отличие от предыдущих лет в эти праздники никаких сильных похолоданий не ожидается. По его словам, последние пять лет в течение новогодних праздников был хотя бы один день с температурой -30. «А нынче, может быть, — 15 градусов не будет», — добавил синоптик.