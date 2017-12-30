2017 год заканчивается 14-м этажом ЖК «Салют»

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В преддверии новогодних праздников спешим порадовать наших клиентов хорошими новостями строительства ЖК «Салют» : на сегодняшний день завершено возведение 14 этажа.

ЖК «Салют» возводится по сборно-каркасной технологии — «КУБ 2,5». Это универсальная конструктивная система сборно-монолитного безригельного каркаса, состоящая из вертикальных колонн и плоских панелей перекрытия. У ЖК «Салют» будет 16 этажей и 165 квартир.

На данный момент завершен монтаж ИТП, заканчивается кладка наружных стен 7 этажа, закончено устройство межквартирных и внутриквартирных перегородок на втором этаже. Идет устройство монолитных участков, монтаж лестничной клетки, шахты лифта, зачеканка стыков элементов каркаса, продолжается монтаж стояков системы отопления, а также заполнение оконных проёмов, которые выполнены на 30%.

Для удобства клиентов открыт новый офис продаж в п. Кондратово по адресу: ул. Камская, 2/2.

В новогодние праздники офисы PAN City Group работают по следующему графику:

— 30.12.2017-08.01.2018 — выходные дни;

— с 09.01.2018 — работа в стандартном режиме: с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00, в субботу — с 11.00 до 16.00.

Связаться со специалистами в период новогодних праздников можно по телефонам:

— 257-17-17 — отдел продаж жилой недвижимости;

— 257-00-12 — отдел продаж коммерческой недвижимости.

За ходом строительства можно следить в группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте». Планировки и цены представлены на сайте ЖК «Салют».

Компания PAN City Group поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Проектная декларация размещена на сайте застройщика— pancityproject.ru и salutdom.ru.

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