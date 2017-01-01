«Единая Россия» запускает конкурс «Идеи, преображающие города»

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По итогам конкурса будет создан «Банк идей» с дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий. Готовые проекты могут быть использованы при реализации программы по формированию комфортной городской среды

Конкурс будет проходить для трёх возрастных групп. От молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет будут ждать идеи по преображению дворов и общественных мест на территории Пермского края. Сбор заявок начнётся 20 января 2018 года. После подведения итогов ребят поощрят поездкой в Анапу в детский лагерь.

От участников конкурса по группам «от 18 до 25 лет» и «от 25 лет и старше» будут ждать проекты благоустройства дворов и общественных территорий на примере конкретных объектов, расположенных в городах Пермского края. Сбор заявок также начнётся 20 января следующего года.

26 декабря на собрании оргкомитета эксперты в области архитектуры и дизайна, художники и урбанисты, общественники и представители «Единой России» обсудили этапы проведения конкурса, номинации, технические требования и критерии оценки работ. Положение о конкурсе «Идеи, преображающие города» будет опубликовано на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» 15 января 2018 года, тогда же начнётся информирование жителей о старте конкурса.

Региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов отметил, что главная цель конкурса — привлечь широкий круг лиц к решению вопросов местного значения: благоустройству дворов, парков и скверов. Конкурс будет носить и практический характер: по итогам дизайн-проекты конкретных дворов будут рекомендованы к реализации в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также будет создан «Банк идей» с готовыми решениями благоустройства дворовых территорий.

Напомним, реализация программы «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на 2017-2022 годы. Только в 2017 году в Прикамье по программе было благоустроено более 500 дворов и более 70 общественных территорий. На эти цели привлечено более 400 млн руб. из средств федерального бюджета. Чтобы попасть в программу, собственники многоквартирных домов должны предоставить дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Источник — региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия» Пермского края