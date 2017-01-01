«Готовим к Новому году не салаты, а офисы»: топ новогодних рецептов для уральских компаний

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Уральские предприниматели готовятся к самым длительным каникулам в году. Но отдыхать планируют не все. Традиционно 35% из тех, кто остается в рабочем ритме, составляют сотрудники отелей, кафе, ресторанов и развлекательных центров, ещё 20% — ретейлеры, — таковы данные Job.ru.

По данным исследователей Superjob, почти 14% россиян проводят новогодние праздники в офисе, чтобы получить двойной заработок за выходные дни. В числе самых «загруженных» — сфера продаж и услуг.

Аналитики «МегаФона» представили список необходимых сервисов для эффективной работы бизнеса в новогодние праздники.

Публикуем ТОП-3 советов для бизнесменов:

1. Наиболее простым и эффективным способом продвижения услуг в праздники связисты называют умную SMS-рассылку — «МегаФон.Таргет». Получателей сообщения можно выбрать по полу, возрасту, местонахождению, интересам и другим критериям. Такое SMS получат только те, для кого оно актуально.

2. Даже в праздники на номер компании может поступить важный звонок. Чтобы не пропустить ни одного, рекомендуем заранее настроить автоинформатор с возможностью оставить сообщение или заказать обратный вызов. Также удобна функция переадресации звонков на мобильные номера. Поможет в этом «Виртуальная АТС», подключить услугу сегодня можно в рамках акции на сайте оператора.

3. С помощью «M2M-Мониторинга» можно на расстоянии контролировать работоспособность оборудования, которое функционирует под управлением SIM-карт, например, если речь идет о сети банкоматов или терминалов. Вести онлайн-диагностику, предотвращать внештатные ситуации.

«В этом году в покупательской способности россиян отмечается положительная динамика, новогодние бюджеты увеличились на 4%. В среднем жители нашей страны потратят на праздник 17 600 руб. Мы рекомендуем предпринимателям разумно применять эту статистику при запуске пред- или постновогодних рекламных кампаний. Эффективно выстроить коммуникации с клиентами и настроить работу офиса на новогодний бум помогут наши умные мобильные решения и виртуальные сервисы», — отмечает Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Если в новогодние каникулы потребуется консультация мобильных помощников — контактный центр обслуживания корпоративных клиентов «МегаФона» будет работать все праздники. Связаться со специалистом можно по номеру 8-800-550-0555 с любого мобильного телефона.

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