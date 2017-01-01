В Новогоднюю ночь в Прикамье обещают ‒10 градусов

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Фото: Константин Долгановский

По прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ, на этой неделе в Пермском крае ожидаются достаточно резкие колебания температуры — от умеренных морозов до оттепели.

В начале недели будут лишь слабые, но продолжительные снегопады, из-за чего в южной части края снежный покров увеличится на 3-4 см. Температура воздуха 25 декабря будет колебаться на уровне ‒6…‒11°, а в ночь на вторник по северу и востоку края понизится до ‒15°.

26 декабря похолодание продолжится. Температура воздуха днём ожидается в пределах ‒9…‒14°, в Перми ‒10…‒12°. В ночь на 27 декабря столбик термометра может понизиться до отметки «‒15» или даже «‒20°». В Перми минимальная температура может составить около ‒18°, по северо-востоку края до ‒23°.

В среду температура воздуха на большей части края будет колебаться в пределах ‒11…‒16°. Вечером на северо-востоке региона похолодает до ‒20…‒22°. Но уже утром начнется резкое повышение температуры воздуха. В четверг днём температура воздуха повысится до ‒1…+1°, холоднее будет лишь на севере и востоке региона. При этом, по северу края потепление будет сопровождаться умеренным снегопадом.

Начиная с 29 декабря, в Пермском крае вновь начнётся постепенное похолодание. И уже 30 декабря температура может понизиться до ‒5…‒10°. В Новогоднюю ночь температура в Перми окажется вблизи отметки «‒10°». При этом снегопада и сильного ветра не ожидается. Синоптики отмечают, что предстоящая Новогодняя ночь станет первой за пять лет, когда температура воздуха окажется близкой к норме. Например, в 2013-2014 и 2016-2017 годах в Новогоднюю ночь температура была около 0°, а в 2014-2015 и 2015-2016 годах достигала ‒27° и ‒31°.