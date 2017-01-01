В Прикамье заблокировали сайты по продаже диагностических карт
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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на интернет-ресурсах была опубликована информация о продаже документов, подтверждающих прохождение техосмотра автомобиля без его фактического проведения.
Прокурор Красновишерского района обратился в суд с требованием ограничить доступ к сайтам с запрещённой информацией. Районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу, сайты заблокировали.
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