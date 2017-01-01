На выборы губернатора Прикамья потратили 214,9 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Крайизбирком Пермского края внес в Законодательное собрание региона отчет о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение губернаторских выборов.

Всего на подготовку и проведение выборов из краевой казны было выделено 215,3 млн руб. Эта сумма формировалась из расчета 103,9 руб. на одного избирателя.

Согласно отчету Крайизбиркома, фактические расходы краевой казны на выборы губернатора составили 214,9 млн руб. Большая часть денег ушла на оплату работы членов комиссий, работников аппаратов и местных жителей, работавших на выборах по гражданско-правовому договору — 172,9 млн руб. Расходы на приобретение необходимого оборудования, канцелярские товары, информирование избирателей, видеонаблюдение и транспорт составили 33,5 млн руб.

Сэкономленные средства в размере 448,2 тыс. руб. будут возвращены в бюджет Пермского края.