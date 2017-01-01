Руководство медсанчасти МСЧ №6 накажут за пациентов в коридоре

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Фото: dmit_matveev

И.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сообщил в своём Instagram о том, что в одной из пермских больниц пациенты лежали в коридоре, а не в свободных, но платных палатах.

«На днях произошёл неприятный инцидент в МСЧ №6. Представители общественности посетили медучреждение, и оказалось, что некоторые пациенты из отделения пульмонологии вместо палат размещены в коридоре. И это несмотря на то, что были свободны платные палаты», — сообщил глава минздрава.

Дмитрий Матвеев заявил, что такое отношение к пациентам недопустимо, поэтому руководство МСЧ №6 будет привлечено к дисциплинарной ответственности.