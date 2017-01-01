В 2017 году в Перми снесено 70 ветхих и аварийных домов

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Фото: Администрация Перми

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, в этом году на расселение аварийных домов из бюджета города было выделено порядка 1 млрд руб. По данным на начало декабря, это позволило переселить 482 семьи.

Еще одним инструментом для решения вопроса является городская программа развития застроенных территорий, по которой расселение жильцов проводит инвестор, а после завершения расселения начинает строительство новых домов. Благодаря взаимодействию города с инвесторами в этом году в благоустроенное жилье переехала 121 семья.

«Расселение аварийного жилья — это вызов №1 для Перми. Ежегодно город выделяет на расселение аварийного фонда порядка миллиарда рублей, это позволяет нам обеспечивать безопасным и комфортным жильем около двух тысяч человек в год», -рассказал глава краевой столицы Дмитрий Самойлов.

После завершения расселения аварийные дома идут под снос. Так, в этом году в Перми снесено 70 домов, из них 34 за счет бюджета, еще 36 за счет инвесторов. Так, под застройку освободились площадка в Индустриальном районе, ограниченная улицами Танкистов, Сивкова, Карпинского, Формовщиков, участок, ограниченный улицами Герцена, Детской, Барамзиной, Учительской в Дзержинском районе, квартал между улицами Белинского, Чернышевского, Максима Горького, Николая Островского и участок, ограниченный улицами Николая Островского, Тимирязева, 1-ая Красноармейская, Горького в Свердловском районе.

Источник — пресс-служба администрации Перми