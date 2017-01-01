Дату официального открытия гипермаркета Leroy Merlin перенесли

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Сегодня, 20 декабря, в Перми должно было состояться официальное открытие гипермаркета Leroy Merlin. К этой дате должны были приехать французские акционеры Leroy Merlin. Но из-за отсутствия готовой документации на ввод нового гипермаркета в Перми по адресу Шоссе Космонавтов 164б, церемонию отложили на несколько дней. Сегодня лишь состоится его техническое открытие гипермаркета.

Вчера на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Пермского края застройщик гипермаркета Leroy Merlin, коммерческий директор строительной компании Dekis Алексей Хомутов обвинил региональный Госстройнадзор в неоправданном затягивании согласования документации.

«Наши работы на земельном участке полностью завершены. Строительство шло семь месяцев, но сдача объекта идет уже четыре, и до сих пор продолжается. Взаимодействие с Ростехнадзором — две недели плюс исправление замечаний, «Новогор» — два месяца, Госстройнадзор — четыре месяца, при этом в ведомстве сменилось три инспектора, на объект было больше десяти выездов. Представьте, извещение на окончание строительства занимает около тысячи страниц!» — цитирует «КоммерсантЪ-Прикамье» его слова.

Компания планировала открыть гипермаркет 20 декабря. По словам застройщика, 18 декабря Пермь посетили иностранные представители и обнаружили, что документация на ввод не готова. «Вывеску сняли. Руководство отказывается вводить магазин в эксплуатацию», — отметил Алексей Хомутов.

Руководитель краевой инспекции Госстройнадзора Василий Билоус, в свою очередь, ответил, что они работают строго в рамках закона.

«Мы только требуем исполнения регламента. По Leroy Merlin мы уже второй день на итоговую проверку выходим, выслушиваем нелестные слова. Если они построили в соответствии с проектом, защищенным в Госэкспертизе, то на принятие уходит всего три дня. Если обнаруживаются отклонения, то, естественно, приходится дорабатывать», — пояснил Василий Билоус.

По итогам обсуждения глава региона Максим Решетников попросил вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елену Гилязову изучить проблемы застройщика и ошибки в работе Госстройнадзора.