В Соликамске начались Феофановские чтения

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Фото: Соликамская епархия

15 декабря в Соликамске открылись первые епархиальные Свято-Феофановские Рождественские образовательные чтения.

Организатором мероприятия выступила Соликамско-Чусовская епархия, при содействии Соликамского государственного педагогического института, администраций города Соликамска и Соликамского муниципального района и Фонда общественных и гражданских инициатив «Преображение». Масштабное мероприятие проходит в преддверии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», сообщает сайт администрации Соликамска.

Открывая чтения, руководитель Соликамско-Чусовской епархии владыка Зосима подчеркнул, что в основе всей деятельности человека, особенно в творческой, главное место занимает духовная составляющая. На чтения архиепископ Соликамский и Чусовской представил свои труды в виде книги «Избранные проповеди».

Свое приветствие участникам мероприятия прислала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, также перед собравшимися выступили мэр Соликамска Алексей Федотов и и.о. заместителя главы Соликамского муниципального района Любовь Корнеева.

Кроме того, в день открытия прозвучал доклад о европейском релятивизме и современном образовании, подготовленный игуменом Иннокентием, наместником Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. С докладом о нравственных ценностях молодёжи и проблемах национальной безопасности России выступил доктор исторических наук, профессор Сергей Устинкин.

Феофановские чтения продолжатся до 26 декабря и пройдут также в Усолье, Березниках, Чердыни. За это время участников ждут многочисленные семинары-практикумы, конференции, лекции, экскурсии, премьерный показ фильма, выступление воспитанников воскресных школ и концерт духовной музыки.



