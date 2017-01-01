Судебные приставы взыскали со строительной компании долг в 22 млн рублей

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Судебные приставы Очерского и Верещагинского района взыскали с ЗАО «Верещагинская ПМК-17» более 22 млн руб. налогов и сборов в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Пермскому краю. Руководство задолженность полностью погасило.

Согласно данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и магистралей. ЗАО «Верещагинская ПМК-17» выполняло работы по благоустройству территории сквера Победы.